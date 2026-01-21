Exposition Ô saisons Charleville-Mézières

Exposition Ô saisons

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-03-26

Une saison en enfer de Rimbaud est une œuvre de rupture. Le narrateur y avoue l’échec de son projet littéraire, de ses relations humaines et du lien avec sa religion imposée à la naissance. Une saison en enfer est aussi une œuvre en rupture… de stock. Mon sort dépend de ce livre pour lequel une demi-douzaine d’histoires atroces sont encore à inventer , écrit Rimbaud à son camarade de lycée, Ernest Delahaye, en mai 1873 depuis Roche. Le Livre païen dont rêvait Rimbaud aura connu un sort étrange rédigé entre avril et août 1873 selon son auteur, entre l’Angleterre et les Ardennes, il est le seul livre publié par Rimbaud lui-même, imprimé à Bruxelles et abandonné durant vingt-huit ans dans les caves de l’imprimeur J. Poot. Donnée pour détruite par Rimbaud lui-même selon Félix Fénéon et la famille du poète, le mythe de l’autodafé s’éteint dans les premiers jours du XXe siècle, avec la découverte du stock par l’avocat belge Léon Losseau dans les caves de J. Poot… La famille est déconcertée, les bibliophiles s’en émeuvent et s’ensuit une aventure entre Mons et Paris, avec des révélations en cascade et des valeurs marchandes qui s’effondrent.En partenariat avec Didier Decoux et la Maison Losseau, l’exposition Ô Saisons… s’attache à mettre le sens du texte de côté au profit de l’histoire de cet objet-livre qui continue de fasciner littérateurs et artistes. En s’appuyant sur des documents d’époque conservés par la médiathèque Voyelles et la Maison Losseau, l’exposition replace l’œuvre dans son contexte historique et offre une lecture enrichie des événements. Ce panorama éditorial reflète la manière dont cette œuvre poétique a pu être diversement reproduite, accompagnée d’intentions érudites ou artistiques, pour un large public ou pour un cercle de bibliophiles, suivant l’évolution de l’ esprit du temps relatif à l’œuvre rimbaldienne.

.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rimbaud’s Une saison en enfer is a work of rupture. In it, the narrator confesses the failure of his literary project, his human relationships and the link with his religion imposed at birth. Une saison en enfer is also a work out of stock. My fate depends on this book, for which half a dozen atrocious stories have yet to be invented, Rimbaud wrote to his high school classmate Ernest Delahaye from Roche in May 1873. The pagan book Rimbaud dreamed of had a strange fate: written between April and August 1873, according to its author, between England and the Ardennes, it is the only book published by Rimbaud himself, printed in Brussels and abandoned for twenty-eight years in the cellars of the printer J. Poot. Poot. Believed to have been destroyed by Rimbaud himself, according to Félix Fénéon and the poet?s family, the myth of the autodafé died out in the early days of the twentieth century, with the discovery of the stock by Belgian lawyer Léon Losseau in the cellars of J. Poot? In partnership with Didier Decoux and the Maison Losseau, the Ô Saisons? exhibition sets aside the meaning of the text in favor of the history of this book-object that continues to fascinate writers and artists alike. Drawing on period documents held by the Voyelles media library and Maison Losseau, the exhibition places the work in its historical context, offering an enriched reading of events. This editorial panorama reflects the way in which this poetic work was variously reproduced, accompanied by scholarly or artistic intentions, for a wide audience or for a circle of bibliophiles, following the evolution of the spirit of the times relative to Rimbaldi?s work.

L’événement Exposition Ô saisons Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-01-20 par Ardennes Tourisme