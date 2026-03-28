Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE Les Lunettes de François Périgueux

Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE

Les Lunettes de François 9 Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 14:30:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Exposition de peintures et de sculptures par Jérôme ANTHOINE .

Les Lunettes de François 9 Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 70 55

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English : Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE

L’événement Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux