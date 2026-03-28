Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE Les Lunettes de François Périgueux
Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE Les Lunettes de François Périgueux jeudi 2 avril 2026.
Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE
Les Lunettes de François 9 Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 14:30:00
fin : 2026-06-30 19:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Exposition de peintures et de sculptures par Jérôme ANTHOINE .
Les Lunettes de François 9 Place de l’Ancien Hôtel de Ville Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 70 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE
L’événement Exposition OARISTYS Jérôme ANTHOINE Périgueux a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- Odyssée RAPT Théâtre l’Odyssée Périgueux 31 mars 2026
- Les jeudis du musée Les collections océaniennes Périgueux 2 avril 2026
- Sans-Réserve [Inauguration Jour 1] St Graal + Treaks + Ouai Stéphane Sans réserve Périgueux 3 avril 2026
- Odyssée BOITE A CORDEES Théâtre l’Odyssée Périgueux 3 avril 2026
- Atelier Suncatcher & Goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux 4 avril 2026