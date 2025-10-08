Exposition Objectif… Aurore Valade BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges





Découvrez l’univers intimiste des œuvres de Aurore Valade, artiste photographe.

Pour cette 9ᵉ édition d’ OBJECTIF … , exposition photographique annuelle, en partenariat avec la Ville de Beaufou en Vendée et le commissaire d’exposition, Jean GORVAN, vous êtes invités à découvrir le travail haut en couleurs d’Aurore Valade.

Aurore VALADE, photographe française, conçoit des dispositifs performatifs et participatifs où elle invite des anonymes à (re) jouer des moments de leur quotidien.

Ses créations s’inspirent des conversations qu’elle mène avec ces personnes pour se rapprocher le plus possible de leur réalité et tenter de dessiner un territoire intime et social.

Vernissage le samedi 11 octobre à 11 h au Centre Culturel de la Loge à Beaupréau

Visite commentée tout public le dimanche 19 octobre à 15 h 30. .

BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 30

English :

Discover the intimate world of artist photographer Aurore Valade.

German :

Entdecken Sie die intime Welt der Werke der Fotokünstlerin Aurore Valade.

Italiano :

Scoprite il mondo intimo di Aurore Valade, artista fotografa.

Espanol :

Descubra el mundo íntimo de Aurore Valade, artista fotógrafa.

