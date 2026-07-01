Exposition Objectif Colombie Salle Robert Devaux Le Vernet
vendredi 17 juillet 2026 · Salle Robert Devaux · Le Vernet
Informations pratiques
Le Vernet
Exposition Objectif Colombie
Salle Robert Devaux Place Marcel Guillaumin Le Vernet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-17
En 2025, Marie Noëlle Descloux explore la Colombie, guidée par sa passion pour l’Ailleurs, l’espagnol et les cultures latino-américaines. À travers ses photos, elle partage découvertes, rencontres et émotions.
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Salle Robert Devaux Place Marcel Guillaumin Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00
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English :
In 2025, Marie No%EBlle Descloux explored Colombia, guided by her passion for foreign lands, the Spanish language, and Latin American cultures. Through her photos, she shares her discoveries, encounters, and emotions.
L’événement Exposition Objectif Colombie Le Vernet a été mis à jour le 2026-07-11 par Vichy Destinations