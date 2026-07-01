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AGENDA · Le Vernet

Exposition Objectif Colombie Salle Robert Devaux Le Vernet

vendredi 17 juillet 2026 · Salle Robert Devaux · Le Vernet

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Salle Robert Devaux
Adresse
Place Marcel Guillaumin
Ville
03200 Le Vernet
Département
Allier
Tarif

Le Vernet

Exposition Objectif Colombie

Salle Robert Devaux Place Marcel Guillaumin Le Vernet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-17

En 2025, Marie Noëlle Descloux explore la Colombie, guidée par sa passion pour l’Ailleurs, l’espagnol et les cultures latino-américaines. À travers ses photos, elle partage découvertes, rencontres et émotions.
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Salle Robert Devaux Place Marcel Guillaumin Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00 

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English :

In 2025, Marie No%EBlle Descloux explored Colombia, guided by her passion for foreign lands, the Spanish language, and Latin American cultures. Through her photos, she shares her discoveries, encounters, and emotions.

L’événement Exposition Objectif Colombie Le Vernet a été mis à jour le 2026-07-11 par Vichy Destinations