Exposition « Objet sonore expérimental » à la chapelle Saint-Cyprien Chapelle Saint-Cyprien Bressuire

Exposition « Objet sonore expérimental » à la chapelle Saint-Cyprien 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Cyprien Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette église, fondée au Xe siècle par le vicomte de Thouars qui la donne à l’Abbaye Saint-Cyprien de Poitiers, est reconstruite au XIIIe siècle.

Elle abrite l’exposition des projets des étudiants de DNMADE promotion 2025 (métiers d’Art et de design) et, dans la crypte, une création collective intitulée « Objet sonore expérimental », créée par les élèves en Terminale CGEA du Campus des Sicaudières à Bressuire, en partenariat avec Scènes de Territoire dans le cadre d’une résidence artistique de la Cie Sylex (Maud Herrera).

Chapelle Saint-Cyprien Rue du Péré, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 49 86 http://www.ville-bressuire.fr Dans cette plus ancienne église de Bressuire, citée dès le Xe siècle, s’étaient installés des moines de l’ordre de saint Benoist. Cette petite communauté monastique persista jusqu’à la Révolution. Vendue comme bien national, elle devient un bâtiment agricole. En 1948, l’association d’histoire les « Amis du Vieux Bressuire » pousse la municipalité à acheter l’église qui est restaurée. L’intérieur possède encore quelques fragments de peinture murale ainsi qu’une crypte.

