Exposition Objets d’art, objets mobiliers, un patrimoine à préserver Jardin des Beaux-arts Angers

Exposition Objets d’art, objets mobiliers, un patrimoine à préserver Jardin des Beaux-arts Angers vendredi 15 août 2025.

Exposition Objets d’art, objets mobiliers, un patrimoine à préserver

Jardin des Beaux-arts 35 boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 13:00:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11

L’exposition présente une partie du patrimoine mobilier dont la Ville, propriétaire, assure la conservation et la valorisation .

Jardin des Beaux-arts 35 boulevard du Roi René Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 angers.patrimoines@ville.angers.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Objets d’art, objets mobiliers, un patrimoine à préserver Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers