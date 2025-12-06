Exposition objets et ornements liturgiques

Rue de l’Eglise Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-06

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-06

Une exposition qui révèle des objets liturgiques empreints de tradition et de symboles, habituellement discrets en sacristie.

Une exposition qui met en lumière les objets et ornements liturgiques habituellement conservés en sacristie. Chaque pièce raconte une histoire faite de gestes anciens, de symboles et de tradition. Une occasion unique d’approcher un patrimoine discret mais précieux. .

Rue de l’Eglise Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 01

English :

An exhibition that reveals liturgical objects steeped in tradition and symbolism, usually kept discreetly in the sacristy.

L’événement Exposition objets et ornements liturgiques Cernay a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay