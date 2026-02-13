Exposition Observatoires. Carte blanche à John M Armleder, Musée d’art et d’histoire, Genève

Exposition Observatoires. Carte blanche à John M Armleder Mercredi 18 février, 14h00 Musée d’art et d’histoire

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:00:00+01:00

Cette visite est destinée aux enseignant·e·s souhaitant préparer leur venue ou évaluer l’opportunité d’y emmener leur classe.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://vdg-mah-ecoles.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10229264076138 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite pour les enseignant.e.s

DR