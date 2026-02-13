Exposition Observatoires – Soirée « Babel », Musée d’art et d’histoire, Genève

Exposition Observatoires – Soirée « Babel » Jeudi 19 février, 18h30 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T18:30:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Il y a longtemps, il existait une seule langue commune au monde entier. Mais l’humanité arrogante a construit la Tour de Babel et les langues différentes sont apparues et la compréhension en est devenue difficile. Heureusement, le langage de l’art peut réconcilier l’incompréhension générée! C’est pourquoi le MAH a mis sur pied un nouveau format de soirée avec des visites courtes (20 minutes) en différentes langues. Pour cette deuxième édition, nous vous proposons de découvrir la nouvelle exposition Observatoires en français, grec, ukrainien ou espagnol. Une occasion de suivre une visite dans sa langue ou d’apprendre ou réviser une autre ou encore d’entendre parler de la même œuvre en différentes langues.

Programme détaillé

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.mahmah.ch/expositions/observatoires »}, {« link »: « https://www.mahmah.ch/sites/default/files/pdf/2026-02/programme%20babel%2019.2.pdf »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visites thématiques en français, grec, ukrainien et espagnol

DR