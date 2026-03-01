Exposition Observons les oiseaux Abreschviller

Exposition Observons les oiseaux

84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-04-02 18:30:00

2026-03-06

La Bibliothèque municipale d’Abreschviller présente une exposition interactive sur le thème de l’environnement et des oiseaux. Mêlant panneaux créés par Kinexpo, photos, et citations d’Erckmann-Chatrian choisi par les élèves du groupe scolaire. Visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.Tout public

84 rue Jordy Bibliothèque municipale Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 70 32

English :

The Abreschviller municipal library presents an interactive exhibition on the theme of the environment and birds. Combining panels created by Kinexpo, photos and Erckmann-Chatrian quotations chosen by schoolchildren. Visible during library opening hours.

