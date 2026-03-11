Exposition Observons les oiseaux

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-03

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-03

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement !

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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

With this exhibition combining panels, augmented reality and teaching aids, become a budding ornithologist and discover the many relationships that people and birds have had for generations: literature, music, the environment!

L’événement Exposition Observons les oiseaux Chartres a été mis à jour le 2026-03-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES