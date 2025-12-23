Exposition Observons les oiseaux

Médiathèque Guingamp

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-07

2026-01-06

Avec cette exposition mêlant réalité augmentée, supports pédagogiques et panneaux explicatifs, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations.

Vingt oiseaux communs en Europe ont été sélectionnés, remarquables par leur chant et leur comportement. Après avoir fait leur connaissance au cours de cette exposition, il vous sera plus facile de les reconnaître dans la nature ! Tout public. Exposition ouverte aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne

