Exposition Observons les oiseaux Médiathèque La Couronne

Exposition Observons les oiseaux

Médiathèque 1 allée des Sports La Couronne Charente

Début : Lundi 2026-04-29

fin : 2026-06-11

2026-04-29

Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations.

Médiathèque 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14

With this exhibition combining panels, augmented reality and teaching aids, become a budding ornithologist and discover the many relationships that have existed between man and bird for generations.

