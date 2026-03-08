Exposition Observons les oiseaux Médiathèque La Couronne
Exposition Observons les oiseaux Médiathèque La Couronne mercredi 29 avril 2026.
Exposition Observons les oiseaux
Médiathèque 1 allée des Sports La Couronne Charente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-29
fin : 2026-06-11
2026-04-29
Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations.
Médiathèque 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
English :
With this exhibition combining panels, augmented reality and teaching aids, become a budding ornithologist and discover the many relationships that have existed between man and bird for generations.
