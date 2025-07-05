Exposition « Océan, l’ultime aventure » Lab71 Dompierre-les-Ormes

Exposition « Océan, l’ultime aventure »

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif : 6 EUR

Tarif de base

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

2025-07-05 2025-09-01 2025-10-18

Pour sa dixième saison, le Lab71 vous emmène en voyage à travers les mers, les océans et jusqu’au plus profond des abysses ! Immense écosystème encore relativement méconnu, l’océan a un rôle fondamental dans les équilibres naturels. Ses reflets chatoyants, ses habitants méconnus et son relief mystérieux sont depuis toujours des objets de curiosité et de fascination. Avec le Lab71, embarquez dans une aventure océanographique immersive, ludique et scientifique ! .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

