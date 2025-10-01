Exposition Octobre rose les krâneuses qui tétonnent Place Pontarlier

Exposition Octobre rose les krâneuses qui tétonnent Place Pontarlier mercredi 1 octobre 2025.

Exposition Octobre rose les krâneuses qui tétonnent

Place Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-01

Organisé par la Mairie de Pontarlier.

Née de la collaboration entre l’association Jeune&Rose et Maquille mon Krâne, cette expo photo déjantée met en valeur la beauté des femmes et questionne la féminité, le rapport au corps et la maladie. Photographe Morgan Matyjasik Make-up artistes Fanny Miosotis, Louise Favier, Sylvie Goncalves .

Place Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 54 c.choukra-allah@ville-pontarlier.com

English : Exposition Octobre rose les krâneuses qui tétonnent

German : Exposition Octobre rose les krâneuses qui tétonnent

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Octobre rose les krâneuses qui tétonnent Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS