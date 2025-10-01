Exposition « Octobre Rose » Vendays-Montalivet

Exposition « Octobre Rose » Vendays-Montalivet mercredi 1 octobre 2025.

Exposition « Octobre Rose »

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-01

Exposition « Octobre Rose » réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs & du périscolaire, à la Médiathèque de Vendays. .

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 18 48

English : Exposition « Octobre Rose »

German : Exposition « Octobre Rose »

Italiano :

Espanol : Exposition « Octobre Rose »

L’événement Exposition « Octobre Rose » Vendays-Montalivet a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Vendays-Montalivet