Exposition Octobre Rose Vendays-Montalivet

Exposition Octobre Rose

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet Gironde

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-16

2025-10-01

Exposition » Octobre Rose « , réalisée par les enfants de l’accueil de loisirs du Périscolaire, à la Médiathèque de Vendays. .

15 Rue de la Mairie Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 18 48

