Exposition Odile Vichot et Iza Peña Pontrikenea Bayonne

Bayonne

Exposition Odile Vichot et Iza

Peña Pontrikenea 18 Rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 15:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Peintre du réel comme de l’abstrait, Odile Vichot puise dans les lumières du Pays basque et dans ses voyages une matière qu’elle traduit par l’acrylique et diverses techniques mixtes. Son travail explore paysages, traditions et empreinte humaine, mais aussi les variations atmosphériques qui transforment un lieu. Elle joue des contrastes, des transparences et des rythmes colorés pour faire surgir une émotion ou un souvenir, revendiquant le bonheur de partager sa vision des merveilles de ce monde . En regard, les céramiques d’Iza interrogent la lumière et le vide. Autodidacte, la sculptrice nourrit son travail dans li cinéma, où elle a développé une sensibilité aux décors et à la lumière. Son œuvre s’est construite en trois temps? la transparence, la période des escaliers tournés vers un ailleurs lumineux, puis l’envie de remplir le vide en y insérant une pièce émaillée de couleur. .

Peña Pontrikenea 18 Rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 15 90 80 odilebigourdan@hotmail.fr

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English : Exposition Odile Vichot et Iza

L’événement Exposition Odile Vichot et Iza Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne