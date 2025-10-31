Exposition ODYSSÉE Place des Vosges, 88000 Epinal Épinal

Exposition ODYSSÉE Place des Vosges, 88000 Epinal Épinal vendredi 31 octobre 2025.

Exposition ODYSSÉE

Place des Vosges, 88000 Epinal Galerie du Bailli Épinal Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-05 18:00:00

2025-10-31

Avec ODYSSEE de l’âme et du corps, l’artiste vosgienne Jeanne Bernard propose une plongée dans un univers abstrait vibrant, où l’âme et le corps dialoguent en permanence. Son déclic créatif est né d’une épreuve personnelle, qui a ouvert la voie à une exploration picturale profonde.

Depuis, sa peinture abstraite, colorée et intuitive, traduit l’énergie des émotions et la force du vivant.

Cette exposition se déploie en trois séries un carnet de voyages réinterprétés par la couleur et le mouvement, une plongée dans l’expression des émotions les plus intimes, et une célébration des corps féminins, à la fois puissants et sensibles. Jeanne Bernard affirme ici un style singulier, nourri d’inspirations variées et d’une recherche constante d’authenticité. Son exposition, est une invitation à ressentir et à contempler, mais aussi à s’interroger sur ce qui relie l’intime à l’universel.Tout public

Place des Vosges, 88000 Epinal Galerie du Bailli Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 43 17 42 18

English :

With ODYSSEE? de l?âme et du corps, Vosges artist Jeanne Bernard plunges into a vibrant abstract universe, where soul and body are in constant dialogue. Her creative spark was triggered by a personal ordeal, which paved the way for a profound pictorial exploration.

Since then, her colorful, intuitive abstract paintings have conveyed the energy of emotions and the force of life.

This exhibition is divided into three series: a travel diary reinterpreted through color and movement, a plunge into the expression of the most intimate emotions, and a celebration of the female body, both powerful and sensitive. Here, Jeanne Bernard asserts a singular style, nourished by varied inspirations and a constant quest for authenticity. Her exhibition is an invitation to feel and contemplate, but also to reflect on what links the intimate to the universal.

German :

Mit ODYSSEE? de l’âme et du corps bietet die Künstlerin Jeanne Bernard aus den Vogesen einen Einblick in ein vibrierendes abstraktes Universum, in dem Seele und Körper in ständigem Dialog miteinander stehen. Ihr kreativer Auslöser war eine persönliche Prüfung, die ihr den Weg zu einer tiefgreifenden malerischen Erkundung ebnete.

Seitdem vermittelt seine abstrakte, farbenfrohe und intuitive Malerei die Energie der Emotionen und die Kraft des Lebendigen.

Diese Ausstellung ist in drei Serien unterteilt: ein Reisetagebuch, das durch Farbe und Bewegung neu interpretiert wird, ein Eintauchen in den Ausdruck der intimsten Emotionen und eine Feier der weiblichen Körper, die zugleich kraftvoll und sensibel sind. Jeanne Bernard beweist hier einen einzigartigen Stil, der von verschiedenen Inspirationen und einer ständigen Suche nach Authentizität genährt wird. Ihre Ausstellung ist eine Einladung zum Fühlen und Betrachten, aber auch zum Nachdenken über die Frage, was das Intime mit dem Universellen verbindet.

Italiano :

Con ODYSSEE? de l?âme et du corps, l’artista dei Vosgi Jeanne Bernard si immerge in un vibrante universo astratto, dove anima e corpo sono in costante dialogo. La sua scintilla creativa è scaturita da una prova personale che ha aperto la strada a una profonda esplorazione pittorica.

Da allora, i suoi dipinti astratti, colorati e intuitivi, trasmettono l’energia delle sue emozioni e la forza della vita stessa.

Questa mostra è suddivisa in tre serie: un diario di viaggio reinterpretato attraverso il colore e il movimento, un tuffo nell’espressione delle emozioni più intime e una celebrazione del corpo femminile, potente e sensibile. Jeanne Bernard ha stabilito uno stile singolare, attingendo a una varietà di ispirazioni e a una costante ricerca di autenticità. La sua mostra è un invito a sentire e a contemplare, ma anche a interrogarsi su ciò che lega l’intimo all’universale.

Espanol :

Con ODYSSEE? de l?âme et du corps, la artista de los Vosgos Jeanne Bernard se sumerge en un vibrante universo abstracto, donde alma y cuerpo dialogan constantemente. Su chispa creativa surgió de una experiencia personal que le abrió el camino a una profunda exploración pictórica.

Desde entonces, sus pinturas abstractas, coloristas e intuitivas, transmiten la energía de sus emociones y la fuerza de la vida.

Esta exposición se divide en tres series: un diario de viaje reinterpretado a través del color y el movimiento, una inmersión en la expresión de las emociones más íntimas y una celebración del cuerpo femenino, a la vez poderoso y sensible. Jeanne Bernard ha establecido un estilo singular, basado en una gran variedad de inspiraciones y en una búsqueda constante de la autenticidad. Su exposición es una invitación a sentir y contemplar, pero también a cuestionar lo que une lo íntimo a lo universal.

