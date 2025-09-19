Exposition Odyssée Onirique Centrale 7 Segré-en-Anjou Bleu

Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-09-19

Exposition collective « Odyssée Onirique » à Centrale 7, du 19 septembre au 14 décembre 2025.

Exposition ouverte les dimanches de 14h à 18h.

Prix libre. .

Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 01 27 08 centralesept@gmail.com

English :

Odyssée Onirique » group exhibition at Centrale 7, from September 19 to December 14, 2025.

German :

Gruppenausstellung « Odyssée Onirique » in Centrale 7, 19. September bis 14. Dezember 2025.

Italiano :

Mostra collettiva « Odyssée Onirique » alla Centrale 7, dal 19 settembre al 14 dicembre 2025.

Espanol :

Exposición colectiva « Odyssée Onirique » en Centrale 7, del 19 de septiembre al 14 de diciembre de 2025.

