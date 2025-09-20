Exposition Oeuvres sur toile et bois Palais ducal Nevers

Exposition Oeuvres sur toile et bois

Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de ville Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le Groupe expose au Palais ducal à l’occasion des Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre.

Rendez vous dans la salle Fernand Chalandre pour une exposition composée de fonds de collection d’œuvres sur toile et bois. .

le.groupe.art@gmail.com

