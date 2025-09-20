Exposition Oeuvres sur toile et bois Palais ducal Nevers
Exposition Oeuvres sur toile et bois
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Le Groupe expose au Palais ducal à l’occasion des Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre.
Rendez vous dans la salle Fernand Chalandre pour une exposition composée de fonds de collection d’œuvres sur toile et bois. .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté le.groupe.art@gmail.com
