Exposition « Offset Cover » pour « Monte le son » à Naguib Mahfouz Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris jeudi 6 novembre 2025.

une série d’interprétations picturales où l’esthétique sonore trouve une résonance visuelle (Offset Cover | Amzar),

L’expo Offset Cover

fait écho à m-O-m, le concert que Thomas Laigle performera

à la bibliothèque le vendredi 14 novembre dans le cadre du festival « Monte

le son », dont la thématique de l’édition 2025 est l’insolite.

Amzar explore l’interaction entre forme et couleur, entre structure et

mouvement. À travers ses œuvres, il cherche à capturer des instants de

contraste visuel, où chaque élément s’ajuste, se confronte et trouve son

équilibre. Qu’elles soient traditionnelles ou numériques, ses créations partent

de la même recherche : provoquer une émotion, offrir une expérience visuelle

forte et immédiate. Chaque image est une invitation à observer, à ressentir,

juste l’énergie brute de l’art.

A l’occasion de la performance de Thomas Laigle,

les créations d’Amzar mettent l’ambiance dans nos esprits et à la bibliothèque.

Plongez dans l’univers insolite de cet artiste, rien qu’en franchissant

le seuil de notre discothèque !

Amzar En 2012, Amzar émerge véritablement : le Posca et l’acrylique se posent sur des toiles et des cartons récupérés, donnant naissance à des œuvres imprégnées de l’essence brute de l’art. Puis, tel un explorateur insatiable, il s’aventure vers d’autres territoires : le collage, les encres sur papier, les monotypes, les bombes aérosols… Une décennie de création où chaque technique devient un chapitre d’un récit en constante évolution.

L’artiste Amzar expose ses « vinyles » tout au long du festival Monte le son dans l’espace musique de la bibliothèque Naguib Mahfouz.

Du jeudi 06 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/