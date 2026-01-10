Exposition “Oh’Animaux” Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Accès libre Accès libre aux horaires d’ouverture de la longère Tout public

Le saviez-vous ? On connaît environ 2 millions d’espèces sur Terre… et 8 millions resteraient encore à découvrir !Au cours de l’évolution, les animaux ont acquis une infinité de formes, de tailles, de couleurs et de comportements, s’adaptant ainsi à tous les milieux : atmosphère, océans, continents, zones tropicales, polaires et tempérées, forêts et déserts… De plus, les animaux sont intelligents et sensibles ! Ils échangent des informations complexes, ressentent de l’empathie ou de la tristesse, manipulent des outils et se transmettent des aptitudes par l’apprentissage. Cette exposition se prolonge de multimédias et rend hommage à la beauté et la diversité des animaux, en particulier sauvages, tout en rappelant leur grande fragilité.Bon voyage et belle découverte, sur la piste de tous les animaux !Par Synops Éditions

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/exposition-ohanimaux/



