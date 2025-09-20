Exposition Oiseaux de nuit Hangar blanc Carcassonne

Exposition Oiseaux de nuit Hangar blanc Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

Exposition Oiseaux de nuit 20 et 21 septembre Hangar blanc Aude

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Oiseaux de nuit est une exposition qui explore la fête comme espace de métamorphose, de liberté et d’hybridation. Entre carnavals, rites populaires et cultures nocturnes, dix artistes d’une même génération proposent un voyage à travers des univers où les identités se brouillent et se réinventent.

ARTISTES

Clément Courgeon, Kenny Dunkan, Aïda Bruyère, Ugo Woatzi, Lenny Rébéré, Hugo Servanin, Barbara Léon Leclercq, Lou Le Forban, Beatrice Celli, Yosra Mojtahedi

Commissaire d’exposition : Grégoire Prangé & Ninon Duhamel

Une co-production : LaM et Condition Publique

Hangar blanc 10 rue Pierre Germain, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 (0)6 30 96 38 23 https://www.hangarblanc.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61575018371389;https://www.instagram.com/hangar_blanc/ Le Hangar Blanc est un centre d’art contemporain situé à Carcassonne, dédié à la création, à l’expérimentation et à la transmission. Installé dans une halle industrielle de 400 m², il développe une programmation mêlant expositions, résidences, performances, rencontres et ateliers.

Notre mission ? Favoriser les dialogues entre patrimoine, art et société, en créant un espace ouvert, accessible et vivant, au service des artistes comme des publics. Accès PMR

Parking gratuit à proximité (Berges de l’Aude) et parking payant à proximité (Square Gambetta).

Possibilité de dépose-minute devant l’entrée pour les PMR.

Clément Courgeon, Le monde allant vers, vue d’installation à La Condition Publique, Roubaix. Exposition « Oiseaux de nuit », co-production LaM et La Condition Publique, 2025. © Adagp, Paris, 2025. Photo : Nicolas Dewitte / LaM.