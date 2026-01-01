Exposition Olabo2Ben Nogent-le-Rotrou
Exposition Olabo2Ben Nogent-le-Rotrou mardi 6 janvier 2026.
Exposition Olabo2Ben
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-06
Exposition d’ Olabo2Ben du 6 au 31 janvier.
Créateur de lampes en ciment.
Vernissage samedi 10 janvier à 18h.
> Nogent-le-Rotrou Le Circonflexe , rue de la Herse
Exposition d’ Olabo2Ben du 6 au 31 janvier.
Créateur de lampes en ciment.
Vernissage samedi 10 janvier à 18h.
> Nogent-le-Rotrou Le Circonflexe , rue de la Herse .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Olabo2Ben exhibition from January 6 to 31.
Cement lamp designer.
Opening Saturday January 10, 6pm.
> Nogent-le-Rotrou Le Circonflexe , rue de la Herse
L’événement Exposition Olabo2Ben Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-30 par OTs DU PERCHE