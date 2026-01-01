Exposition Olabo2Ben

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-06

Exposition d’ Olabo2Ben du 6 au 31 janvier.

Créateur de lampes en ciment.

Vernissage samedi 10 janvier à 18h.

> Nogent-le-Rotrou Le Circonflexe , rue de la Herse

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Olabo2Ben exhibition from January 6 to 31.

Cement lamp designer.

Opening Saturday January 10, 6pm.

> Nogent-le-Rotrou Le Circonflexe , rue de la Herse

L’événement Exposition Olabo2Ben Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-12-30 par OTs DU PERCHE