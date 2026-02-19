Exposition Oléron Continent Les liaisons maritimes du Moyen Âge à nos jours Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Exposition Oléron Continent Les liaisons maritimes du Moyen Âge à nos jours
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-02-27
2026-02-27
La médiathèque municipale de Saint-Georges-d’Oléron, en partenariat avec le Musée de l’Île d’Oléron, géré par la CdC de l’Ile d’Oléron, vous invite à un voyage historique fascinant. Renseignements 05 46 75 50 14
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English : Exhibition: Oléron Continent : Maritime links from the Middle Ages to the present day
The Saint-Georges-d?Oléron municipal media library, in partnership with the Musée de l?Île d?Oléron, run by the Ile d?Oléron local authority, invites you on a fascinating historical journey. Information: 05 46 75 50 14
