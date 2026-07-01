Exposition Olivier de Rivaz au Petit Moulin Orbec
vendredi 24 juillet 2026 · Orbec
Informations pratiques
Orbec
Exposition Olivier de Rivaz au Petit Moulin
13 rue Saint Pierre Orbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-07-24
Le Petit Moulin d’Orbec a le plaisir d’accueillir les œuvres d’Olivier de Rivaz, artiste peintre.
Le Petit Moulin d’Orbec a le plaisir d’accueillir les œuvres d’Olivier de Rivaz, artiste peintre. Laissez-vous porter par cette rencontre artistique au cœur d’un lieu chargé d’histoire, où patrimoine et création contemporaine dialoguent le temps d’une exposition. .
13 rue Saint Pierre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Olivier de Rivaz au Petit Moulin
Le Petit Moulin d’Orbec is delighted to showcase the works of the painter Olivier de Rivaz.
L’événement Exposition Olivier de Rivaz au Petit Moulin Orbec a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Orbec (Calvados)
- Suivez le guide ! Orbec 2 août 2026
- Découverte d’Orbec au fil de l’eau, Place de la mairie, Orbec 18 août 2026
- Découverte d’Orbec au fil de l’eau Orbec 18 août 2026