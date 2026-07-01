Informations pratiques

Orbec

Exposition Olivier de Rivaz au Petit Moulin

13 rue Saint Pierre Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-07-24

Le Petit Moulin d’Orbec a le plaisir d’accueillir les œuvres d’Olivier de Rivaz, artiste peintre.

Le Petit Moulin d’Orbec a le plaisir d’accueillir les œuvres d’Olivier de Rivaz, artiste peintre. Laissez-vous porter par cette rencontre artistique au cœur d’un lieu chargé d’histoire, où patrimoine et création contemporaine dialoguent le temps d’une exposition. .

13 rue Saint Pierre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 09 85 61 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Olivier de Rivaz au Petit Moulin

Le Petit Moulin d’Orbec is delighted to showcase the works of the painter Olivier de Rivaz.

L’événement Exposition Olivier de Rivaz au Petit Moulin Orbec a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Lisieux Normandie Tourisme