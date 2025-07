Exposition Olivier DEBRÉ Voyages en abstraction Villa Roches Brunes Dinard

Exposition Olivier DEBRÉ Voyages en abstraction Villa Roches Brunes Dinard mardi 8 juillet 2025.

Exposition Olivier DEBRÉ Voyages en abstraction

Villa Roches Brunes 1 allée des Douaniers Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 11:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Du 29 juin au 02 novembre 2025, la ville de Dinard accueillera l’exposition de l’artiste Olivier DEBRÉ, à découvrir à la Villa des Roches Brunes.

Laissez-vous emporter par l’univers vibrant de l’un des grands maîtres de l’abstraction lyrique. L’exposition “Voyages en Abstraction” vous ouvre ses portes pour plonger dans l’univers coloré et abstrait du peintre français avec plus de 70 oeuvres présentées.

Un rendez-vous artistique incontournable pour les amateurs d’art, les curieux, et tous ceux qui aiment se laisser surprendre.

Du mardi au dimanche de 11h à 18h

Nocturnes :

> Les mercredis 9 et 23 juillet et les vendredis 9 et 16 août de 18 h à 21 h

Accès libre à l’exposition dans le cadre des Journées du Patrimoine Samedi 20 et dimanche 21 septembre. .

Villa Roches Brunes 1 allée des Douaniers Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Olivier DEBRÉ Voyages en abstraction Dinard a été mis à jour le 2025-06-27 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme