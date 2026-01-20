Exposition Olivier Le Nan Melle

Exposition Olivier Le Nan

Exposition au Café du Boulevard sur Olivier Le Nan, en partenariat avec l’association Art’UP+.

Diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux, Olivier Le Nan travaille l’acrylique sur toile et sur papier.

Ma peinture se nourrit de mes sensations d’enfance, de mon regard sur l’être humain et de ses paysages. Elle est le théâtre de l’intime où les êtres tourbillonnent dans un univers puissant. J’aime peindre le mouvement qui met en lien les personnages en quête d’équilibre.

Vernissage jeudi 22 janvier à 18h. Repas à 11,90 € sur réservation au 05 49 27 01 28, à partir de 19h30. .

2 Place René Groussard Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 28 assoartup79@gmail.com

