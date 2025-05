Exposition Olivier Meriel – Marcillac-Vallon, 27 juin 2025 07:00, Marcillac-Vallon.

« Les Gens de Vignes », exposition de photographies d’Olivier Meriel, du 27 juin au 14 septembre, au Centre d’Art photographique Pierre Soulages à Marcillac-Vallon.

Gens de Vignes

Photographies d’Olivier Mériel

Il a fallu le silence et la patience.

Le regard d’un veilleur, d’un arpenteur d’ombres et de lumière. Olivier Mériel, armé de sa chambre photographique, s’est aventuré dans les plis et les courbes du vignoble de Marcillac, là où les vignes s’accrochent aux pentes et terrasses rouges et blanches, là où le ciel semble veiller sur chaque cep.

Durant des mois, il a écouté le murmure des saisons dans les feuillages, la respiration lente des caves, le dialogue intime entre la terre et ceux qui la façonnent. Quarante photographies, en moyen format, composent ce chant visuel. Ni reportage, ni simple témoignage, mais une œuvre où l’humain et le paysage s’accordent dans une même densité d’existence.

Les vignerons, les producteurs, ces « gens de vignes », sont là, debout, ancrés. Leurs visages parlent d’héritage, de gestes transmis, de mains noircies de labeur. Leurs regards, saisis dans une lumière crue ou douce, racontent l’attachement à un sol exigeant et généreux. Ils sont les veilleurs d’un monde ancien, et pourtant bien vivant.

Et puis il y a les paysages — brumeux, rudes, magnifiques — capturés avec la lenteur propre à la chambre. Le temps s’y déploie, se dilate, s’imprègne de chaque détail. Un chemin entre les rangs de vigne devient poème. Une cave devient sanctuaire.

« Gens de Vignes » est un hommage. Une ode visuelle à un territoire, à une culture enracinée, à la beauté sobre du travail quotidien. C’est aussi une méditation sur la matière du monde le bois, la pierre, la peau, la vigne… Tous ces corps que la lumière révèle comme une prière silencieuse.



11 place de l’église

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 72 91 46 98

English :

« Les Gens de Vignes », exhibition of photographs by Olivier Meriel, from June 27 to September 14, at the Centre d’Art photographique Pierre Soulages in Marcillac-Vallon.

German :

« Les Gens de Vignes », Fotoausstellung von Olivier Meriel, vom 27. Juni bis 14. September, im Centre d’Art photographique Pierre Soulages in Marcillac-Vallon.

Italiano :

« Les Gens de Vignes », una mostra di fotografie di Olivier Meriel, dal 27 giugno al 14 settembre, presso il Centre d’Art photographique Pierre Soulages di Marcillac-Vallon.

Espanol :

« Les Gens de Vignes », exposición de fotografías de Olivier Meriel, del 27 de junio al 14 de septiembre, en el Centre d’Art photographique Pierre Soulages de Marcillac-Vallon.

