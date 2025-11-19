Résidences et mémoire

Après plusieurs résidences dans les hauts-lieux de la mémoire nationale, Nicolas Daubanes a créé des œuvres monumentales spécialement conçues pour le Panthéon, lieu dédié à la mémoire des grandes figures de la nation. À travers le regard de l’artiste, les dix hauts-lieux se révèlent dans une perception saisissante et sensible, proposant une relecture à la fois intime et collective de leur histoire.

En partenariat avec l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONaCVG), Nicolas Daubanes livre, dans la nef du Panthéon, sa mémoire de ces lieux à travers 5 installations d’une très grande intensité. Les hauts-lieux de la mémoire nationale, placés sous la responsabilité du ministère des Armées et gérés par l’ONaCVG, perpétuent la mémoire des conflits contemporains et sont destinés au recueillement, à l’histoire et à la transmission.

Limaille de fer et poudre d’acier

De son immersion dans ces environnements, Nicolas Daubanes a tiré des fragments de paysages, d’architectures ou de motifs, dont il révèle, dans ses créations la puissance d’évocation : dessins, tour monumentale, sculpture. Réalisés à la limaille de fer ou à la poudre d’acier, ses « dessins aimantés » sont des surfaces sensibles, sur lesquelles se projettent à la fois la matière de l’œuvre et la mémoire d’un événement, celle de l’artiste mais aussi du spectateur. À l’image de la mémoire de chacun de ces hauts-lieux, cristallisée en un espace mais toujours vulnérable et menacée d’oubli, le matériau employé par l’artiste est dur, mais sa forme et sa fixation sont fragiles.

Les œuvres de Nicolas Daubanes présentées dans l’exposition entrent directement en résonance avec les mémoires du Temple républicain qu’est le Panthéon. Tandis que l’une est créée pour évoquer spécifiquement le monument, d’autres rappellent le passage de Grands Hommes par certains des haut-lieux. L’artiste nous donne ainsi à voir le Mont-Valérien de Missak Manouchian et de ses camarades de Résistance, ou encore la prison de Montluc dans laquelle Jean Moulin fut interné.

Le Centre des monuments nationaux invite l’artiste Nicolas Daubanes pour une exposition exceptionnelle au Panthéon, dans le cadre de son programme «Un artiste, un monument».

