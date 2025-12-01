Exposition Ombre et lumière Galerie Ombre et Lumière Venterol

Exposition Ombre et lumière

Galerie Ombre et Lumière 12 rue du Goulet Venterol Drôme

Début : 2025-12-12 10:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-12 2025-12-19

Exposition à la Galerie Ombre et lumière au centre du village

Vernissage le 12 décembre à 11h

Galerie Ombre et Lumière 12 rue du Goulet Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 95 13 galerie.ombreetlumiere26@gmail.com

English :

Exhibition at the Galerie Ombre et lumière in the village center

Opening December 12 at 11am

