Exposition Ombre et lumière Galerie Ombre et Lumière Venterol
Exposition Ombre et lumière Galerie Ombre et Lumière Venterol vendredi 12 décembre 2025.
Exposition Ombre et lumière
Galerie Ombre et Lumière 12 rue du Goulet Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:30:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-19
Exposition à la Galerie Ombre et lumière au centre du village
Vernissage le 12 décembre à 11h
.
Galerie Ombre et Lumière 12 rue du Goulet Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 95 13 galerie.ombreetlumiere26@gmail.com
English :
Exhibition at the Galerie Ombre et lumière in the village center
Opening December 12 at 11am
L’événement Exposition Ombre et lumière Venterol a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale