Exposition : Ombres et Lumières L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Chaque peinture commence avec une intuition, une émotion, puis viennent les renoncements, les retours en arrière, les destructions, les reconstructions : retirer la matière joue tout autant que les apports, cela laisse toujours une marque. C’est un travail délibérément sans titre, car universel. À chacun de s’y plonger ou non, de projeter ses propres émotions et d’y proposer sa propre conclusion.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



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