Exposition « Ombres et Lumières », Manufacture des Tabacs, Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Manufacture des Tabacs · Nantes
Informations pratiques
Exposition « Ombres et Lumières » 16 – 20 septembre Manufacture des Tabacs Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Un événement Arteva.
« Ombres et Lumière : langage simple et complexe à la fois, nourri d’images, de rêves et de profondeurs. Alliance de l’insondable ténébreux et des incandescences de la clarté. Vocabulaire du chercheur, inspiration de l’artiste, inaltérable clair obscur de nos propres mystères. »
Hélène Poisot
Exposition visible du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, de 11h à 19h
Vernissage le mercredi 16 septembre de 18h à 21h
Manufacture des Tabacs 10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://arteva.org/index.php/autres-expositions-arteva/ »}]
Exposition collective nantes nantes métropole
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