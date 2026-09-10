Exposition « Ombres et Lumières », Manufacture des Tabacs, Nantes

Informations pratiques

Exposition « Ombres et Lumières » 16 – 20 septembre Manufacture des Tabacs Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un événement Arteva.

« Ombres et Lumière : langage simple et complexe à la fois, nourri d’images, de rêves et de profondeurs. Alliance de l’insondable ténébreux et des incandescences de la clarté. Vocabulaire du chercheur, inspiration de l’artiste, inaltérable clair obscur de nos propres mystères. »

Hélène Poisot

Exposition visible du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, de 11h à 19h

Vernissage le mercredi 16 septembre de 18h à 21h

Manufacture des Tabacs 10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://arteva.org/index.php/autres-expositions-arteva/ »}]

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