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Exposition « Ombres et Lumières », Manufacture des Tabacs, Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Manufacture des Tabacs · Nantes

Exposition « Ombres et Lumières », Manufacture des Tabacs, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manufacture des Tabacs
Adresse
10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Exposition « Ombres et Lumières » 16 – 20 septembre Manufacture des Tabacs Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un événement Arteva.
« Ombres et Lumière : langage simple et complexe à la fois, nourri d’images, de rêves et de profondeurs. Alliance de l’insondable ténébreux et des incandescences de la clarté. Vocabulaire du chercheur, inspiration de l’artiste, inaltérable clair obscur de nos propres mystères. »
Hélène Poisot
Exposition visible du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, de 11h à 19h
Vernissage le mercredi 16 septembre de 18h à 21h

Manufacture des Tabacs 10 bis boulevard de Stalingrad 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://arteva.org/index.php/autres-expositions-arteva/ »}]
Exposition collective nantes nantes métropole

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