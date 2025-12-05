Exposition: Ombres, figures, silhouettes Galerie Plein Jour Douarnenez

Exposition: Ombres, figures, silhouettes

Galerie Plein Jour 4 rue Eugène Kérivel Douarnenez Finistère

Début : 2025-12-05 15:00:00

fin : 2026-01-04 19:00:00

La présence humaine entre lumière et obscurité, forme et contour, plein et vide C’est ce même fil conducteur qui réuni les cinq artistes de cette exposition. Fanny ALLIÉ, Carmen DELGADO, Alexandra DUPREZ, Vincent FUNEL David Locke et Pascal SORG y explorent la figure comme une trace, un passage, un jeu de contours où l’ombre devient sujet à part entière.

La galerie est ouverte le jeudi et le vendredi de 15 h à 19 h, le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h 30. .

Galerie Plein Jour 4 rue Eugène Kérivel Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 81 73 41 85

