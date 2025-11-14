Exposition Ombres passagères La Réserve Valence

Exposition Ombres passagères

La Réserve 49 rue Faventines Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-11-14

Notre vie est faites de petites ombres. On se concentre parfois sur celles qui menacent, synonymes de gros orages. Mais souvent on oublie qu’elles sont là pour sublimer la lumière qu’elles absorbent en partie.

.

La Réserve 49 rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 42 48 lareservedevalence@gmail.com

English :

Our lives are made up of little shadows. We sometimes focus on those that threaten, synonymous with big storms. But we often forget that they are there to sublimate the light they partly absorb.

German :

Unser Leben besteht aus vielen kleinen Schatten. Manchmal konzentrieren wir uns auf die Schatten, die uns bedrohen und ein großes Gewitter bedeuten. Doch oft vergessen wir, dass sie das Licht, das sie zum Teil absorbieren, sublimieren.

Italiano :

La nostra vita è fatta di piccole ombre. A volte ci concentriamo su quelle che minacciano, sinonimo di grandi tempeste. Ma spesso dimentichiamo che sono lì per sublimare la luce che in parte assorbono.

Espanol :

Nuestra vida está hecha de pequeñas sombras. A veces nos centramos en las que amenazan, sinónimo de grandes tormentas. Pero a menudo olvidamos que están ahí para sublimar la luz que en parte absorben.

L’événement Exposition Ombres passagères Valence a été mis à jour le 2025-10-10 par Valence Romans Tourisme