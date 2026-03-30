Exposition On Avale des Araignées en Dormant ? Maison de la TERRE Lantic

Exposition On Avale des Araignées en Dormant ?

Maison de la TERRE Lieu-dit La Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-04-01

Croyances ancestrales, récits exagérés, convictions renforcées par l’entourage familial ou professionnel, les médias, les milieux médicaux… Comment avoir les idées claires au sujet des araignées? Cette exposition, tirée du livre “50 idées fausses sur les araignées” de Christine Rollard, offre l’occasion de tordre le cou à quelques inexactitudes et autres absurdités sur ces animaux soyeux en partageant quelques tranches de leur vie.

Pour illustrer les 15 idées fausses choisies, nous avons fait appel à André Fouquet, ancien journaliste breton et photographe passionné par ces petites bêtes.

Exposition réalisée et prêtée par la Maison de la Baie.

Accès libre Exposition en extérieure .

Maison de la TERRE Lieu-dit La Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 00 05

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L’événement Exposition On Avale des Araignées en Dormant ? Lantic a été mis à jour le 2026-03-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme