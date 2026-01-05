Exposition On n’a pas tous les jours 20 ans Musée Illustration Jeunesse Moulins

Exposition On n’a pas tous les jours 20 ans

Musée Illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Lundi 2026-12-30

fin : 2026-01-04

2026-12-30

Cette année, le MIJ souffle ses 20 bougies. 20 ans d’exploration et de célébration de l’illustration, de découvertes insolites au cœur des livres jeunesse et de rencontres avec des créateurs talentueux !

Musée Illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

English :

This year, MIJ celebrates its 20th anniversary. 20 years of exploring and celebrating illustration, making unusual discoveries at the heart of children?s books and meeting talented creators!

