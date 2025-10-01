Exposition On récolte ce que l’on s’aime Kaysersberg Vignoble

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Durant tout le mois d’octobre venez découvrir cette exposition de peinture mettant en lumière le partage et la transmission. Horaires de la médiathèque.

Des fleurs et des couleurs vives pour parler de ce qu’on hérite, ce qu’on récupère, ce qu’on transmet et ce qu’on partage.

Une exposition de Carhae, organisée dans le cadre de Graines de contes. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr

English :

Come and discover this painting exhibition highlighting sharing and transmission throughout the month of October. Media library opening hours.

German :

Entdecken Sie den ganzen Oktober über diese Gemäldeausstellung, die das Teilen und Weitergeben in den Mittelpunkt stellt. Öffnungszeiten der Mediathek.

Italiano :

Per tutto il mese di ottobre, venite a scoprire questa mostra di pittura che mette in risalto la condivisione e la trasmissione. Orari di apertura della mediateca.

Espanol :

Durante todo el mes de octubre, venga a descubrir esta exposición de pintura que pone de relieve el intercambio y la transmisión. Horario de apertura de la mediateca.

