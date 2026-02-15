Exposition ONaCVG La Guerre d’Algérie, histoire commune, mémoires partagées

La Roche-Chalais Dordogne

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-27

Du 3 au 27 Mars 2026 : Exposition ONaCVG La Guerre d’Algérie, histoire

commune, mémoires partagées dans le Hall d’entrée de la salle de spectacle.

Gratuit et ouvert à tous. Ouverture pendant les heures de séances de cinéma.

Contact 05 53 90 67 90 mediatheque@larochechalais.fr ou

bureaudessports@larochechalais.fr .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 bureaudessports@larochechalais.fr

English : Exposition ONaCVG La Guerre d’Algérie, histoire commune, mémoires partagées

March 3 to 27, 2026: ONaCVG exhibition La Guerre d’Algérie, histoire commune

history, shared memories in the entrance hall of the auditorium.

Free and open to all. Open during cinema hours.

