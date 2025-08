Exposition & Open Studio à l’Atelier 11 Cité Falguière : Les femmes de la Cité Falguière Atelier 11 Cité Falguière Paris

En 2025, l’historique Atelier 11, dernier atelier d’artistes encore actif de la Cité Falguière, célèbre son 150ᵉ anniversaire. Porté par les associations L’AiR Arts et Cité Falguière, cet événement s’inscrit parfaitement dans le thème des Journées Européennes du Patrimoine : Patrimoine architectural : fenêtres sur le passé, portes vers l’avenir. Il sera l’occasion de (re)découvrir le dialogue entre création artistique et patrimoine bâti, et invitera à réfléchir collectivement à l’avenir des espaces créatifs en milieu urbain, à l’Atelier 11 Cité Falguière en plein cœur de Montparnasse.

En lien avec les Journées du Matrimoine et en partenariat avec le Fonds d’Art Contemporain – Paris Collections, l’exposition mettra en lumière l’héritage des femmes artistes, longtemps invisibilisées, ayant vécu et travaillé à la Cité Falguière aux 19e, 20e et 21e siècles, dont Mira Maodus dernière résidente historique.

Le passé et le futur dialogueront ainsi au sein de cette programmation, entre hommage aux artistes historiques féminines et ouverture contemporaine à travers l’open studio de Jay Lee, artiste sud-coréenne interdisciplinaire en résidence à l’Atelier 11, dont le travail explore la mémoire, l’identité et le temps.

En réintégrant ces artistes dans le récit et en créant un pont entre passé et présent, ce projet rendra hommage aux femmes artistes de la Cité Falguière tout en célébrant celles qui continuent à faire vivre son héritage aujourd’hui.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, l’historique Atelier 11 ouvre ses portes pour célébrer la rencontre entre création artistique et patrimoine architectural. Une invitation à voyager entre passé et présent, où seront mises à l’honneur les femmes de la Cité Falguière, trop souvent oubliées, et l’artiste contemporaine Jay Lee !

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-20T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-20T14:00:00+02:00_2025-09-20T19:00:00+02:00;2025-09-21T14:00:00+02:00_2025-09-21T19:00:00+02:00

Atelier 11 Cité Falguière 11 Cité Falguière 75015 Paris

https://www.lairarts.com/ info@lairarts.com https://www.facebook.com/lairarts/ https://www.facebook.com/lairarts/