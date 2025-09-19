Exposition Opus 2 2025 Parcé-sur-Sarthe

Exposition Opus 2 2025 Parcé-sur-Sarthe vendredi 19 septembre 2025.

Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-11-11 19:00:00

2025-09-19

Exposition Art Actuel, peinture, sculpture et gravure et oeuvres extérieures monumentales

Être seul, entouré de plus de 200 œuvres dans une écurie de 1870. Prendre son temps. Découvrir, se laisser séduire… Prendre rendez-vous en journée, revisiter de nuit… Loin du circuit classique des galeries des grandes villes, découvrez un domaine au milieu des bois, en symbiose avec la nature environnante. Des œuvres, des vieilles pierres, des paons, un micro-vignoble, des collectionneurs d’art… Le bonheur !

Artistes exposés

Pierre Amourette, Anne Brérot, Danielle Burgart, Thierry Dalat, Franta, Elisabeth Gore, Etienne Gros, Bruno Guihéneuf,

Josselin Métivier, Marc Petit, Audrey Quittet, Lionel Tonda.

Les artistes permanents La Salle du Papier

Bernard Briantais, Laurent Delaire, Milo Dias, Rogine Doré, Béatrice Elso, Nathalie Grall, Bruno Guihéneuf, Didier Hamey, Marie Morel, Thierry Mortiaux, Isabelle Panaud, Jeanne Rebillaud, Juliette Trébuchet, Yann Yvinec. .

Lieu-dit La Saunerie Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 84 51 57 eric@the-artistic-red-dot.art

