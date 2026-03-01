Exposition Or blanc d’Orient

Rue des Gds Moulins Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-06 2026-04-20 2026-06-01 2026-07-04 2026-10-03

Fruit d’une année d’études et de recherches, l’exposition Or blanc d’Orient est consacrée aux porcelaines asiatiques conservées au sein du musée Charles VII, ainsi qu’à leur empreinte laissée dans la production de céramique européenne, berrichonne et principalement mehunoise.

Or blanc d’Orient s’inscrit dans une saison culturelle d’envergure régionale autour du projet “Asie en Centre-Val de Loire (2025-2027)”, porté par l’Association des musées de la région Centre-Val de Loire (MCVL) et soutenu par la DRAC ainsi que la Région. Elle consiste à étudier et valoriser les collections extrême-orientales du territoire.

De comparaisons en études remarquables, le parcours propose des liens intimes entre les savoir-faire, les techniques et les sujets. Ainsi, plaques en taille douce, délicieuses esquisses et cartons colorés permettent de comprendre l’esprit des artistes et les techniques de mises en oeuvre. .

Rue des Gds Moulins Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 06 19 pole.porcelaine@ville-mehun-sur-yevre.fr

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English :

The fruit of a year of study and research, the White Gold from the Orient exhibition is devoted to the Asian porcelains preserved in the Charles VII Museum, and to their imprint on the production of European ceramics, especially from Mehun.

L’événement Exposition Or blanc d’Orient Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-03-15 par BERRY