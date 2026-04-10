Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Condat-sur-Vienne

Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-22

Conçue par l’association Oradour, Histoire, Vigilance et Réconciliation (OHVR), l’exposition pédagogique et itinérante ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD prolonge le travail de mémoire mené avec Robert Hébras, dernier survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane, qui souhaitait transmettre cette histoire à la jeunesse à travers la bande dessinée.

Prêtée par les Archives départementales de la Haute-Vienne.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD

L’événement Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole