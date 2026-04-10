Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne
Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne mercredi 22 avril 2026.
Condat-sur-Vienne
Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-04-22
Conçue par l’association Oradour, Histoire, Vigilance et Réconciliation (OHVR), l’exposition pédagogique et itinérante ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD prolonge le travail de mémoire mené avec Robert Hébras, dernier survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane, qui souhaitait transmettre cette histoire à la jeunesse à travers la bande dessinée.
Prêtée par les Archives départementales de la Haute-Vienne.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
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English : Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD
L’événement Exposition ORADOUR 10 JUIN 1944 DE L’HISTOIRE À LA BD Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole
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