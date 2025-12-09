Exposition Origami Médiathèque espace Mélanie Riec-sur-Bélon
Médiathèque espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère
Début : 2025-12-09
fin : 2026-01-10
Karine Aboudarham de l’Atelier Aka propose à travers cette exposition de faire découvrir l’art de l’origami à travers différentes facettes scène de noël, créations originales, fresques murales, œuvre participative… .
Médiathèque espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
