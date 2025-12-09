Exposition Origami Médiathèque espace Mélanie Riec-sur-Bélon

Exposition Origami

Médiathèque espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2025-12-09

Karine Aboudarham de l’Atelier Aka propose à travers cette exposition de faire découvrir l’art de l’origami à travers différentes facettes scène de noël, créations originales, fresques murales, œuvre participative… .

Médiathèque espace Mélanie 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Origami Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-11-18 par OT QUIMPERLE LES RIAS