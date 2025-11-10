Exposition Origine Galerie Azimut Aix-en-Provence

Exposition Origine

Du lundi 10 au samedi 15 novembre 2025. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-15

Deux artistes, deux matières, une même quête retrouver l’origine du geste, là où la matière devient mémoire.

Entre la toile et le carton, Emilie de Gabriac et Frédérique Jeantet explorent la naissance du monde sensible — là où la matière prend forme. .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 94 22 88 emiliedegabriac@gmail.com

English :

Two artists, two materials, one quest: to rediscover the origin of gesture, where material becomes memory.

German :

Zwei Künstler, zwei Materialien, eine gemeinsame Suche: den Ursprung der Geste wiederfinden, dort, wo die Materie zur Erinnerung wird.

Italiano :

Due artisti, due materiali, una ricerca: riscoprire l’origine del gesto, dove la materia diventa memoria.

Espanol :

Dos artistas, dos materiales, una búsqueda: redescubrir el origen del gesto, donde el material se convierte en memoria.

