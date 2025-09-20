Exposition Orles de Hélène Delépine La Gâterie – espace de création contemporaine La Roche-sur-Yon

Exposition Orles de Hélène Delépine La Gâterie – espace de création contemporaine La Roche-sur-Yon samedi 20 septembre 2025.

Exposition Orles de Hélène Delépine Samedi 20 septembre, 10h30 La Gâterie – espace de création contemporaine Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Orles est une exposition qui réunit plusieurs séries de sculptures disposées comme une sortie de réserves. Le répertoire des formes élaboré au fil des projets réalisés ces dernières années met en place un alphabet dont chaque lieu ou contexte convoque une écriture singulière. Cette recherche tend par des voies d’abstraction à l’édification d’un ensemble dans lequel les éléments se répondent et cohabitent pour créer un paysage ambivalent empreint de réel et d’imaginaire. Les œuvres oscillent entre figuratif et abstrait, géométrique et organique, reconnaissable et inconnu afin de créer un espace intermédiaire et un temps suspendu où le doute est à l’œuvre. Dans cet ailleurs, les visiteur·euses sont invité·es à cheminer et faire surgir souvenirs, réminiscences et projections mentales.

La Gâterie – espace de création contemporaine 17, place du marché, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vallée Verte Vendée Pays de la Loire 0251461405 https://lagaterie.org/ https://www.instagram.com/lagaterie_rsy/;https://www.facebook.com/LaGaterie/ La Gâterie est un espace d’art contemporain situé à La Roche-sur-Yon. Elle soutient la jeune création et la diversité des pratiques à travers quatre expositions annuelles et une résidence artistique, issues d’un appel à candidature national. Sa bibliozine, unique en Vendée, rassemble près de 800 fanzines en consultation libre.

Engagée pour une culture accessible à toutes et tous, La Gâterie propose des actions de médiation variées : ateliers, interventions hors-les-murs et temps dédiés aux enfants. Elle participe également à l’organisation des festivals Papelard (microédition) et In-Ouïe (musiques expérimentales) et accueille ponctuellement des évènements organisés par des associations partenaires.

Portée par l’association Transversale, La Gâterie est soutenue par la Ville de La Roche-sur-Yon et la DRAC des Pays de la Loire, et vit grâce à l’engagement de ses bénévoles et partenaires depuis 15 ans. En vélo : un parking à vélos est accessible juste devant les vitrines de La Gâterie.

En bus : empruntez le bus jusqu’à la Place Napoléon (lignes 3, 4, 5, 6 ou 13 depuis la gare) puis rejoignez La Gâterie à 5 minutes à pied.

En voiture : des parkings payants sont situés Place de la Vieille Horloge ou sous les Halles du marché (accès souterrain Rue du Président-de-Gaulle).

Orles est une exposition qui réunit plusieurs séries de sculptures disposées comme une sortie de réserves. Le répertoire des formes élaboré au fil des projets réalisés ces dernières années met en un…

Hélène Delépine