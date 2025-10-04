Exposition « Ornements et couleurs des façades en pays Catalan : l’identité du bâti ancien » Château royal Collioure

Exposition « Ornements et couleurs des façades en pays Catalan : l’identité du bâti ancien » 4 – 31 octobre Château royal Pyrénées-Orientales

Gratuit pour les moins de 26 ans.

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-31T10:00:00 – 2025-10-31T18:00:00

Cette présentation permet de mettre en lumière l’identité du bâti ancien du département en zone de littoral, plaine, piémonts et en zone de montagne. Par l’évocation des matériaux, des décors et des enduits, le lien peut être fait avec les différents bâtiments (dont les casernements) composant le monument parfaitement intégré dans le paysage urbain.

Une exposition proposée en partenariat avec le CAUE 66.

Château royal Quai de l'amirauté, 66190 Collioure

