Exposition Ornithographies, Médiathèque – Les Granges, saint-jean

Exposition Ornithographies 7 – 30 avril Médiathèque – Les Granges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T00:00:00+02:00 – 2026-04-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-30T00:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:59:00+02:00

En partenariat avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole

L’artiste catalan Xavi Bou capture des vols d’oiseaux en chronophotographie, soit une succession d’images prises en instantané pour mieux discerner leurs mouvements, créant ainsi de véritables motifs graphiques et écritures dans le ciel.

Programmée par le Quai des Savoirs durant leur festival “Lumières sur le Quai” en 2025, cette exposition nous est mise à disposition dans le cadre de «Scroll !», le Festival du numérique des Bibliothèques de Toulouse Métropole.

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Saint-Jean