Exposition ornithologique Vieux-Thann samedi 25 octobre 2025.
rue de l’Artois Vieux-Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
2025-10-25 2025-10-26
De la perruche ondulée au ara… Concours local de canaris et divers exotiques granivores frugivores et insectivores… Présence de stands, articles et alimentation oiseaux et stand artisanaux, animations enfants, restauration… .
rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 98 91 87 club.covt@gmail.com
English :
Stalls, articles and food for birds and craft stalls, children’s entertainment, catering…
German :
Präsenz von Ständen, Artikeln und Lebensmitteln Vögel und handwerkliche Stände, Kinderanimation, Verpflegung…
Italiano :
Bancarelle, articoli e cibo per uccelli e bancarelle di artigianato, animazione per bambini, catering…
Espanol :
Puestos, artículos y comida para pájaros y puestos de artesanía, animación infantil, catering…
L’événement Exposition ornithologique Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay