Exposition ornithologique Vieux-Thann

Exposition ornithologique Vieux-Thann samedi 25 octobre 2025.

rue de l’Artois Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00

Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26

De la perruche ondulée au ara… Concours local de canaris et divers exotiques granivores frugivores et insectivores… Présence de stands, articles et alimentation oiseaux et stand artisanaux, animations enfants, restauration…   .

rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 98 91 87  club.covt@gmail.com

English :

Stalls, articles and food for birds and craft stalls, children’s entertainment, catering…

German :

Präsenz von Ständen, Artikeln und Lebensmitteln Vögel und handwerkliche Stände, Kinderanimation, Verpflegung…

Italiano :

Bancarelle, articoli e cibo per uccelli e bancarelle di artigianato, animazione per bambini, catering…

Espanol :

Puestos, artículos y comida para pájaros y puestos de artesanía, animación infantil, catering…

